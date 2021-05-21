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Последний звонок прозвенит для российских выпускников

08:16
  • пятница
  • 21 мая 2021

Последний звонок в большинстве регионов пройдет в очном формате

Сегодня в российских школах прозвенят последние звонки. В большинстве регионов этот праздник пройдет в очном режиме, но с соблюдением всех санитарных мер. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На Камчатке прощание со школой будет проходить несколько дней - с четверга до субботы. Это сделано, чтобы избежать массового скопления детей и родителей.

Также и в Екатеринбурге для каждого класса проведут отдельные праздничные линейки. В Хабаровске отмечают окончание школы на свежем воздухе - в городе решено не проводить массовых мероприятий. В Якутии из-за сложной ситуации с коронавирусом второй год подряд прощание со школой проходило в онлайн-формате.

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