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Для россиян упростили получение налогового вычета при покупке жилья

08:14
  • пятница
  • 21 мая 2021

Изменения вступают в силу уже 21 мая

Как следует из опубликованного на портале правовой информации документа, граждане России смогут в упрощенном порядке получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам.
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Изменения вступают в силу уже с пятницы, 21 мая.

Ранее механизм был исключительно следующий: необходимо было подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а также документы, подтверждающие право на вычеты по итогам налогового периода. Это позволяло вернуть удержанный за год НДФЛ.

Теперь же нужно будет лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка будет длиться месяц, денежные средства вернутся в срок до 15 дней.

Как передает ТАСС со ссылкой на ФНС, система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов.

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