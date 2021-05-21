Для россиян упростили получение налогового вычета при покупке жилья

Изменения вступают в силу уже 21 мая
Как следует из опубликованного на портале правовой информации документа, граждане России смогут в упрощенном порядке получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам.
Изменения вступают в силу уже с пятницы, 21 мая.
Ранее механизм был исключительно следующий: необходимо было подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а также документы, подтверждающие право на вычеты по итогам налогового периода. Это позволяло вернуть удержанный за год НДФЛ.
Теперь же нужно будет лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка будет длиться месяц, денежные средства вернутся в срок до 15 дней.
Как передает ТАСС со ссылкой на ФНС, система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram