В России появилась новая платформа для борьбы с мошенниками

Она получила название "Мошеловка"

Как пишет в пятницу газета "Известия", для выявления мошенников и борьбы с ними в России была создана платформа "Мошеловка", презентация которой пройдет на Российском интернет-форуме 21 мая.

Новый ресурс дает возможность жертве мошенников сообщить о произошедшем и получить специальный алгоритм действий, который подскажет, что делать и куда обращаться.

Уточняется, что формой смогут пользоваться и те, кто получил подозрительные звонки.

Эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения, а затем передавать данные в правоохранительные органы. Специалисты отмечают, что из-за постоянного появления новых схем с мошенничеством бороться сложно, так что очень важно просвещение граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram