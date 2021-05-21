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В России появилась новая платформа для борьбы с мошенниками

08:15
  • пятница
  • 21 мая 2021

Она получила название "Мошеловка"

Как пишет в пятницу газета "Известия", для выявления мошенников и борьбы с ними в России была создана платформа "Мошеловка", презентация которой пройдет на Российском интернет-форуме 21 мая.
Мошенники все чаще звонят россиянам под видом правоохранителей

Новый ресурс дает возможность жертве мошенников сообщить о произошедшем и получить специальный алгоритм действий, который подскажет, что делать и куда обращаться.

Уточняется, что формой смогут пользоваться и те, кто получил подозрительные звонки.

Эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения, а затем передавать данные в правоохранительные органы. Специалисты отмечают, что из-за постоянного появления новых схем с мошенничеством бороться сложно, так что очень важно просвещение граждан.

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