Сенаторы США хотят восстановить санкции против "Северного потока - 2"

Конгресс обвинил Белый дом в ослаблении Америки

В Конгресс Соединенных Штатов внесен законопроект о восстановлении санкций против проекта "Северный поток - 2". Сделали это четырнадцать сенаторов-республиканцев.

Один из авторов документа заявил, что администрация президента США Джо Байдена потворствует ошибочной стратегии Германии, дает России рычаг давления на союзников Штатов в Европе, а также рискует ослабить глобальные позиции Америки.

Ранее Государственный департамент заявил, что в интересах национальной безопасности не будет вводить санкции против строящей газопровод компании Nord Stream 2 AG, хотя их проект уже был готов.

После этого представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что теперь строительство "Северного потока - 2" остановить будет трудно.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Его готовность - уже более 90%.

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