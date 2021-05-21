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Более трети россиян не имеют накоплений "на черный день"

08:40
  • пятница
  • 21 мая 2021

Не откладывают деньги 37% граждан

Более трети россиян (37%) не имеют накоплений, тогда как откладывают деньги "на черный день" 63% жителей страны, показал опрос Россельхозбанка.

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Каждый десятый респондент старается откладывать по 10% от доходов, а каждый пятый имеет возможность переводить в накопления от 10 до 50% поступающих средств. При этом лишь 5% могут откладывать про запас более половины дохода.

Что касается инвестирования, то наименее рискованным способом приумножить свои деньги 61% россиян считает вложение в недвижимость. Следом идет иностранная валюта, считают 15% опрошенных. В тройку самых популярных способов инвестирования вошли и ценные бумаги – за них выступили 13% респондентов.

Исследование было проведено в начале мая, в нем приняли участие 5 тысяч россиян со всей страны, передает РИА Новости.

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