Более трети россиян не имеют накоплений "на черный день"

Не откладывают деньги 37% граждан

Более трети россиян (37%) не имеют накоплений, тогда как откладывают деньги "на черный день" 63% жителей страны, показал опрос Россельхозбанка.

Каждый десятый респондент старается откладывать по 10% от доходов, а каждый пятый имеет возможность переводить в накопления от 10 до 50% поступающих средств. При этом лишь 5% могут откладывать про запас более половины дохода.

Что касается инвестирования, то наименее рискованным способом приумножить свои деньги 61% россиян считает вложение в недвижимость. Следом идет иностранная валюта, считают 15% опрошенных. В тройку самых популярных способов инвестирования вошли и ценные бумаги – за них выступили 13% респондентов.

Исследование было проведено в начале мая, в нем приняли участие 5 тысяч россиян со всей страны, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram