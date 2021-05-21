Сергунина подвела итоги работы "Активного гражданина" за семь лет

Результаты впечатляют

Около 3,5 тысячи решений пользователей "Активного гражданина" было реализовано за семь лет работы портала. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, "Активный гражданин" стал одним из самых масштабных электронных проектов столицы – его аудитория превышает отметку в 5 млн человек.

"Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город", - говорит Сергунина.

Проект "Активный гражданин" заработал в мае 2014 года, его цель - привлечение москвичей к управлению городом с помощью голосований и опросов.

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