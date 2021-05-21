ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина подвела итоги работы "Активного гражданина" за семь лет

08:38
  • пятница
  • 21 мая 2021

Результаты впечатляют

Около 3,5 тысячи решений пользователей "Активного гражданина" было реализовано за семь лет работы портала. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, "Активный гражданин" стал одним из самых масштабных электронных проектов столицы – его аудитория превышает отметку в 5 млн человек.

"Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город", - говорит Сергунина.

Проект "Активный гражданин" заработал в мае 2014 года, его цель - привлечение москвичей к управлению городом с помощью голосований и опросов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Проект "Активный гражданин"
Проект "Активный гражданин"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.