"Зеленский, остановись": актриса Миронова обратилась к президенту Украины

Артистка возмутилась, что Киев признал ее угрозой нацбезопасности

Актриса театра и кино Мария Миронова, дочь актера Андрея Миронова прокомментировала попадание в черный список Украины.

"Друзья, вы серьёзно? Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и вдруг узнаю, что меня объявили угрозой национальной безопасности Украины! Украина! Родная! Вы ополоумели? За что? Я на четверть ваша… Моя бабушка любимая из Кривого Рога! Няня Федюшина сейчас в Киеве, родные, что вы творите! Володя Зеленский, остановись!" – написала возмущенная артистка в своем блоге в соцсети Instagram.

В комментариях фанаты из Украины поддержали Миронову. Люди пишут ей добрые слова и напоминают, что в соседней стране осталось "много адекватных людей".

- Да, у нас полный треш творится. Но не все такие, поверьте! Много адекватных. И мы вас любим! - Уважаемая, Мария, мы, украинцы, Вас искренне любим, не принимайте происходящее на свой счёт, пожалуйста! Спасибо, что Вы есть! - Я тоже из Украины, мне стыдно за такие действия Минкульта. - Украина Вас любит.

Миронова подчеркнула, что действия Киева не могут связаны с темой Крыма, так как она еще не ездила на полуостров.

Накануне Минкульт Украины внес в черный список еще трех российских актеров. В него попали Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова. Всего в черный список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, внесены 192 человека.

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