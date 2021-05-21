ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Зеленский, остановись": актриса Миронова обратилась к президенту Украины

08:37
  • пятница
  • 21 мая 2021

Артистка возмутилась, что Киев признал ее угрозой нацбезопасности

Актриса театра и кино Мария Миронова, дочь актера Андрея Миронова прокомментировала попадание в черный список Украины.

"Любовь моя": Миронова впервые показала лицо сына
Ширвиндт вспомнил последние слова Андрея Миронова

"Друзья, вы серьёзно? Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и вдруг узнаю, что меня объявили угрозой национальной безопасности Украины! Украина! Родная! Вы ополоумели? За что? Я на четверть ваша… Моя бабушка любимая из Кривого Рога! Няня Федюшина сейчас в Киеве, родные, что вы творите! Володя Зеленский, остановись!" – написала возмущенная артистка в своем блоге в соцсети Instagram.

В комментариях фанаты из Украины поддержали Миронову. Люди пишут ей добрые слова и напоминают, что в соседней стране осталось "много адекватных людей".

- Да, у нас полный треш творится. Но не все такие, поверьте! Много адекватных. И мы вас любим!

- Уважаемая, Мария, мы, украинцы, Вас искренне любим, не принимайте происходящее на свой счёт, пожалуйста! Спасибо, что Вы есть!

- Я тоже из Украины, мне стыдно за такие действия Минкульта.

- Украина Вас любит.

Миронова подчеркнула, что действия Киева не могут связаны с темой Крыма, так как она еще не ездила на полуостров.

Накануне Минкульт Украины внес в черный список еще трех российских актеров. В него попали Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова. Всего в черный список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, внесены 192 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Мария Миронова
Мария Миронова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.