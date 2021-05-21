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В дипломах об образовании могут появиться QR-коды

08:48
  • пятница
  • 21 мая 2021

Чтобы работодатель имел доступ к полому портфолио выпускников

Заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко ответил на обращение депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Елены Строковой, сообщив, что Минобрнауки прорабатывает вопрос использования QR-кодов в документах об образовании и квалификации. Об этом в пятницу пишет ТАСС.
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"Для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников", - объясняется мера в письме.

Подготовлены предложения по формированию цифрового профиля достижений и компетенций человека. Включать туда планируют не только дипломы об образовании, но и достижения в профессиональном спорте, документы о волонтерской деятельности.

Замминистра уточнил, что в правилах приема организацией самостоятельно устанавливается перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение.

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