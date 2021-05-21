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Более 40 тысяч японцев получили указание эвакуироваться из-за ливней

08:57
  • пятница
  • 21 мая 2021

Из-за обильных осадков в стране уже начали рушиться дороги

В пятницу агентство Kyodo сообщило, что из-за сильных ливней в Японии указание от властей эвакуироваться получила 41 тысяча человек - около 20 тысяч жителей центральной префектуры Айти, 14 тысяч в западных префектурах Осака и Вакаяма, 6,8 тысячи жителей префектуры Гифу.
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Как уточняется в публикации, из-за обильных осадков в префектуре Кумамото на юго-западе Японии обрушилась часть дороги. Два водителя получили серьезные травмы, их госпитализировали.

Согласно информации национального метеорологического управления, в ряде районов за сутки может выпасть от 100 до 200 мм осадков.

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