Более 40 тысяч японцев получили указание эвакуироваться из-за ливней

Из-за обильных осадков в стране уже начали рушиться дороги

В пятницу агентство Kyodo сообщило, что из-за сильных ливней в Японии указание от властей эвакуироваться получила 41 тысяча человек - около 20 тысяч жителей центральной префектуры Айти, 14 тысяч в западных префектурах Осака и Вакаяма, 6,8 тысячи жителей префектуры Гифу.

Как уточняется в публикации, из-за обильных осадков в префектуре Кумамото на юго-западе Японии обрушилась часть дороги. Два водителя получили серьезные травмы, их госпитализировали.

Согласно информации национального метеорологического управления, в ряде районов за сутки может выпасть от 100 до 200 мм осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram