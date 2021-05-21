Москвичей предупредили о дождливой погоде в пятницу

Столбики термометров опустятся до 17 градусов

Рабочая неделя в Москве закончится дождями и порывистым ветром. В столице похолодает до +17 градусов, рассказал синоптик Александр Синенков.

"Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. В столице плюс 15-17, в Подмосковье плюс 13-18 градусов тепла", - заявил он.

При этом ветер будет порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается чуть ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram