"Без срока давности": рассекречены документы о Пражской наступательной операции

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Минобороны России рассекретило уникальные документы о Пражской наступательной операции, в ходе которой разгромили последнюю крупную группировку фашистов. Сопротивление фашистов было окончательно сломлено.

Май 1945 года. Берлин взят, акт о капитуляции подписан. Но в Праге ни о какой капитуляции речи не идёт. Гитлеровцы жестоко подавляют восстание местных жителей с помощью авиации и артиллерии и готовят мощное сопротивление войскам Красной армии. У Вермахта – свой, четко разработанный план.

"Крупная группировка гитлеровских сил, а именно группа армии "Центр" и "Австрия" численностью до миллиона человек, планировала сдаться союзникам. То есть Великобритании и Соединенным Штатам. Чтобы предотвратить их сдачу, были предприняты усилия. И даже перенесена дата начала операции", - сообщила Виктория Каяева, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального Архива Минобороны России.

В рассекреченных Министерством обороны документах события расписаны по часам. Операцию перенесли с 7 на 6 мая. Войскам предстоял марш-бросок – "Берлин – Прага" - длиной в сотни километров. В журнале боевых действий Первого Украинского фронта -– мельчайшие детали той непростой операции, включая погодные условия.

"Днем выпали сильные дожди. Дороги размокли. Движение танков и автомашин затруднено. Действия авиации ограничены", – говорится в документах.

Следом – директива маршала Конева, отвечавшего за Пражскую наступательную операцию: "Приказываю: не считаясь с усталостью войск и другими помехами развивать стремительное наступление темпом 30-40 километров в сутки. Танкам – до 50 километров. Наступать днем и ночью. Войска фронта должны быть в Праге раньше всех. А 13-я Армия – на линии Праги. Через несколько дней – конец войны, и войска отдохнут. Нажимайте вовсю".

Они действительно нажали вовсю. Передвигались по узким дорогам, под огнём пехоты и мелких групп танков из засад на перевалах. В одном из документов поведение гитлеровцев сравнивается с "околевающим зверем". По пути в Прагу были освобождены из концлагерей до 20 тысяч военнопленных из разных стран. Отдельные передовые отряды были в Праге уже утром 9 мая. Документы красноречиво говорят: эта наступательная операция, блистательно проведённая силами трёх советских фронтов, вовсе не была лёгкой майской прогулкой победителей по чешским горам.

"Это списки военнослужащих Советской армии, павших и похороненных на территории Чехословацкой республики во время Великой отечественной войны. Идет перечень установленного количества павших неизвестных бойцов и офицеров по отдельным частям. Карловы Вары – 7676 человек. Иглово – 5769 человек, Брно – более двух тысяч, Оломоуц – 7613 человек", - показала Каяева.

Всего – 68 тысяч 501 человек. Сражавшихся, спасавших, освобождавших. На территории страны – 1200 воинских захоронений. Имена многих героев известны. Но в ходе пресловутой декоммунизации памятники уродуют и демонтируют. Для тех, кто забыл или не желает вспоминать, публикуются списки погибших и подробные истории подвигов солдат Красной Армии. И полный текст Соглашения между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений. Не зря проект Минобороны носит название "Без срока давности". Историю нельзя переписывать и искажать, как и сносить монументы. Есть правдивые документы. Значит, есть память.

Ольга Стрельцова, Константин Степанов-Молодов, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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