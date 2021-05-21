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Памфилова предупредила об угрозе провокаций на выборах в сентябре

09:08
  • пятница
  • 21 мая 2021

Они могут происходить в разных формах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила в интервью газете "Известия", что комиссия ожидает провокаций - в том числе извне - на предстоящих сентябрьских выборах в парламент.
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Законодателей Памфилова призвала определить термин "иностранное вмешательство" более четко.

"Потому что это могут быть разные формы", - объяснила председатель ЦИК.

По ее словам, злоумышленники могут попытаться вывести из строя сайты или же оказать информационно-психологическое воздействие. Вместе с тем, добавила Памфилова, избирательную систему России постоянно сопровождают разного рода DDoS-атаки. Но следует помнить, что система ГАС "Выборы" не зависит от глобальной Сети.

В 2021 году Единый день голосования назначен на 19 сентября. Пройдут региональные, муниципальные, а также выборы в Государственную думу восьмого созыва.

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