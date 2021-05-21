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Биолог рассказал, как комары выбирают "жертву"

09:53
  • пятница
  • 21 мая 2021

Опровергнут миф о вкусовых предпочтениях комаров

Комары не ищут наиболее "сладкую" жертву, сильнее всего их привлекает тепло и запах человека, рассказал биолог Вадим Марьинский.

Специалист опроверг заблуждение о том, что у комаров есть "любимые" группы крови. На самом деле насекомые находят людей по запаху и теплу, которое выделяет человеческое тело.

"Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Но на самом деле все несколько проще: если человек активно потеет, то комарам его легче найти", - объяснил Марьинский.

Он отметил, что если в компании собираются несколько человек, то в первую очередь комары станут кусать того, кто сильнее потеет. Но вскоре насекомые переключатся и на остальных, передает Радио Sputnik.

"Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены. Комары "липнут" к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто есть рядом", - резюмировал биолог.

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