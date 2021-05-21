Умер художник Таир Салахов

Он умер в одной из клиник в Германии

Скончался известный художник Таир Салахов. Ему было 92 года.

О смерти Салахова сообщила его дочь Айдан. Скончался художник в одной из клиник в Германии, пишет ТАСС.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. В 1950 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, а в 1957-м — Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова.

В разные годы был депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета РСФСР.

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