Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

Доля привившихся от коронавируса в Москве меньше, чем в любом европейском городе

Сергей Собянин призвал жителей Москвы активнее вакцинироваться от коронавируса. По его словам, уже более полугода москвичи не имеют ограничений по вакцинации, однако доля привитых в столице меньше, чем в любом европейском городе.

"Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную компанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы", - сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге.

Мэра такая ситуация удивляет. Он напомнил, что в Москве привиться можно даже в торговых центрах и парках, а пенсионеров за участие в вакцинации материально поощряют.

"Если бы все закончилось, бог с ним, но мы продолжаем болеть. Продолжать умирать люди. При этом не хотят прививаться. Никого нет. Относительно никого. 1 миллион 300 тысяч человек из 12 миллионов привились – это приличная цифра, но она могла быть больше", - сказал Собянин.

Он сообщил, что сейчас на лечении в стационарах столицы находятся 9 тысяч человек.

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