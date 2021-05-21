Спрос россиян на курортную недвижимость вырос в полтора раза

Этому поспособствовала доступная ипотека, отмечают эксперты

С начала 2021 года в России объем сделок с курортной недвижимостью увеличился в полтора раза, приводит ТАСС сообщение банка ВТБ со ссылкой на данные экосистемы недвижимости "Метр квадратный".

"Лидерами стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область", - уточняют аналитики.

При этом одним из факторов роста называют доступную ипотеку. Этим летом же эксперты прогнозируют увеличение числа сделок в 1,5 раза.

Наиболее доступное по стоимости жилье нашлось в Ставропольском крае - в среднем 2,3 миллиона рублей за объект недвижимости в апреле.

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