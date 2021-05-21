В Индии разбился МиГ-21

Пилот погиб
Индийские военные сообщили в Twitter о крушении самолета ВВС страны МиГ-21 ("Бизон"). Произошло это вечером в четверг.
"Пилот, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари, получил смертельные травмы", - сказано в сообщении.
Как уточняет со ссылкой на официальные источники агентство ANI, разбился МиГ-21 в штате Пенджаб. Истребитель выполнял тренировочный полет.
ВВС Индии пообещали оказать поддержку семье пилота. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе специального расследования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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