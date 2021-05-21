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В Индии разбился МиГ-21

09:38
  • пятница
  • 21 мая 2021

Пилот погиб

Индийские военные сообщили в Twitter о крушении самолета ВВС страны МиГ-21 ("Бизон"). Произошло это вечером в четверг.
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"Пилот, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари, получил смертельные травмы", - сказано в сообщении.

Как уточняет со ссылкой на официальные источники агентство ANI, разбился МиГ-21 в штате Пенджаб. Истребитель выполнял тренировочный полет.

ВВС Индии пообещали оказать поддержку семье пилота. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе специального расследования.

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