Сергунина: Московский проект "Бизнес-уик-энд" запускает две программы для начинающих предпринимателей

Начинающих бизнесменов научат азам предпринимательской деятельности

Занятия образовательного проекта "Бизнес-уик-энд" для начинающих предпринимателей стартуют 24 мая. Принять в нем участие могут москвичи в возрасте от 17 до 30 лет, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Проект "Бизнес-уик-энд" реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор - это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор - более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей", - объяснила она.

В образовательный курс преакселератора входят 10 занятий, которые будут проходить несколько раз в неделю на городских площадках. Обучение можно проходить как самостоятельно, так и вместе со своей проектной командой. В рамках курса участники изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками, освоят финансовые и юридические аспекты. Обучение делится на несколько направлений: продажи и переговоры, маркетинг, стратегия и масштабирование, привлечение инвестиций, команда, лидерство и тимбилдинг. Опытные наставники помогут будущим бизнесменам доработать проекты, а также ответят на все интересующие вопросы. Предполагается, что до конца года обучение смогут пройти несколько потоков, продолжительность каждого курса - 35 дней. В конце обучения участники презентуют свои проекты экспертной комиссии.

Что касается акселерационной программы, но она предназначена для людей, имеющих небольшой опыт в предпринимательстве. Для участия нужно быть субъектом малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве, и иметь команду от трех до пяти человек. Программа акселератора рассчитана на шесть недель. Ожидается, что обучение пройдут более 500 молодых предпринимателей (около 180 команд). Они смогут индивидуально проработать свои проекты под руководством наставников и экспертов. За первую неделю участники проанализируют свой бизнес и определят стратегию его развития. Затем приступят к реализации проектов, узнают, как увеличить продажи, выстроить маркетинг и продвигать продукт в соцсетях. На заключительной неделе участники просчитают финансовую модель и разработают бизнес-план на 12 месяцев. 30 лучших команд смогут презентовать свои проекты инвесторам, представителям кредитно-финансовых организаций и компаний, поддерживающих предпринимателей. В 2020 году акселератор прошли 482 предпринимателя.

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