ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Московский проект "Бизнес-уик-энд" запускает две программы для начинающих предпринимателей

09:54
  • пятница
  • 21 мая 2021

Начинающих бизнесменов научат азам предпринимательской деятельности

Занятия образовательного проекта "Бизнес-уик-энд" для начинающих предпринимателей стартуют 24 мая. Принять в нем участие могут москвичи в возрасте от 17 до 30 лет, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Депутат МГД Андрей Титов: В Москве сегодня предпринимателям доступны более сотни мер господдержки

"Проект "Бизнес-уик-энд" реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор - это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор - более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей", - объяснила она.

В образовательный курс преакселератора входят 10 занятий, которые будут проходить несколько раз в неделю на городских площадках. Обучение можно проходить как самостоятельно, так и вместе со своей проектной командой. В рамках курса участники изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками, освоят финансовые и юридические аспекты. Обучение делится на несколько направлений: продажи и переговоры, маркетинг, стратегия и масштабирование, привлечение инвестиций, команда, лидерство и тимбилдинг. Опытные наставники помогут будущим бизнесменам доработать проекты, а также ответят на все интересующие вопросы. Предполагается, что до конца года обучение смогут пройти несколько потоков, продолжительность каждого курса - 35 дней. В конце обучения участники презентуют свои проекты экспертной комиссии.

Что касается акселерационной программы, но она предназначена для людей, имеющих небольшой опыт в предпринимательстве. Для участия нужно быть субъектом малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве, и иметь команду от трех до пяти человек. Программа акселератора рассчитана на шесть недель. Ожидается, что обучение пройдут более 500 молодых предпринимателей (около 180 команд). Они смогут индивидуально проработать свои проекты под руководством наставников и экспертов. За первую неделю участники проанализируют свой бизнес и определят стратегию его развития. Затем приступят к реализации проектов, узнают, как увеличить продажи, выстроить маркетинг и продвигать продукт в соцсетях. На заключительной неделе участники просчитают финансовую модель и разработают бизнес-план на 12 месяцев. 30 лучших команд смогут презентовать свои проекты инвесторам, представителям кредитно-финансовых организаций и компаний, поддерживающих предпринимателей. В 2020 году акселератор прошли 482 предпринимателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Московский проект "Бизнес-уик-энд"
Московский проект "Бизнес-уик-энд"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.