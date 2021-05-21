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Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

10:10
  • пятница
  • 21 мая 2021

Регионы должны активно анализировать эпидобстановку в разрезе муниципалитетов

Пресс-служба Министерства здравоохранения распространила в пятницу комментарий главы ведомства Михаила Мурашко о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.
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"Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. Регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов", - приводит сообщение Минздрава ТАСС.

Мурашко также указал на то, что для людей из групп риска, которых направили на стационарное и санаторно-курортное лечение, обязательно должна быть обеспечена возможность вакцинироваться.

Профилактические осмотры, добавил министр, уже возобновлены в 83 регионах после приостановки в пандемию.

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