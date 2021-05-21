В Пермском крае лицеист с ножом напал на преподавателя

Нападавший задержан

Учащийся лицея в Пермском крае напал на учительницу, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Министерства внутренних дел.

"Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож", - сказано в сообщении.

Лицеиста задержали. Учительнице потребовалась помощь врачей. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

ТАСС уточняет, что случилось это в городе Березники в лицее №1. "Космомольская правда" пишет, что преподаватель по физике находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram