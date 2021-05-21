В Пермском крае лицеист с ножом напал на преподавателя

Нападавший задержан
Учащийся лицея в Пермском крае напал на учительницу, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Министерства внутренних дел.
"Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож", - сказано в сообщении.
Лицеиста задержали. Учительнице потребовалась помощь врачей. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
ТАСС уточняет, что случилось это в городе Березники в лицее №1. "Космомольская правда" пишет, что преподаватель по физике находится в больнице в состоянии средней тяжести.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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