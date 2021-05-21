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В Пермском крае лицеист с ножом напал на преподавателя

10:19
  • пятница
  • 21 мая 2021

Нападавший задержан

Учащийся лицея в Пермском крае напал на учительницу, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Министерства внутренних дел.
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Екатеринбурге

"Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож", - сказано в сообщении.

Лицеиста задержали. Учительнице потребовалась помощь врачей. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

ТАСС уточняет, что случилось это в городе Березники в лицее №1. "Космомольская правда" пишет, что преподаватель по физике находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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