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Названа средняя стоимость букета на последний звонок

11:05
  • пятница
  • 21 мая 2021

В сравнении с прошлым годом цветы подешевели

Купить букет выпускнику на последний звонок в школе в среднем обойдется российским родителям в 987 рублей, подсчитали аналитики.
Более трети россиян не имеют накоплений "на черный день"

"Букет на последний звонок обойдется школьнику в среднем в 987 рублей. По сравнению с прошлым годом цветы подешевели на три процента", - говорится в результатах исследования.

Дороже всего букет обойдется москвичам – за цветы придется заплатить порядка 1401 рубля. В Санкт-Петербурге цены ниже – 1124 рубля за букет. Дешевле всего цветы стоят в пермском крае – в среднем букет можно приобрести за 660 рублей, передает ТАСС.

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