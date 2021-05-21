Коронавирусом в России заболели еще 8937 человек

Вылечились 9350 человек

В России за минувшие сутки выявили 8937 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2954. В Подмосковье за сутки заболели 753 человека.

Выздоровели за сутки 9350 человек. Скончались 389 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4983845 человек. Вылечились 4601120, умерли 117739 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 135 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 510012 человек.

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