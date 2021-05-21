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Песков оценил "реальную силу" России

10:40
  • пятница
  • 21 мая 2021

Пресс-секретарь президента выступил на просветительском марафоне "Новое Знание"

Выступая на просветительском марафоне "Новое Знание" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как у страны обстоят дела с "мягкой" и "реальной" силой.
Россияне оценили позиции страны на политической арене

"Мягкая сила" - это то, с чем нам надо еще работать А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой все нормально", - приводит слова кремлевского представителя ТАСС.

Также Песков рассказал, что против России активно применяется политика двойных стандартов, а это очень циничная и неприятная разновидность фейков. Как заметил пресс-секретарь, Россия их чувствует "на своей шкуре".

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