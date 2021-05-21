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Маск по просьбе Пескова поделился видением будущего через 50 лет

11:11
  • пятница
  • 21 мая 2021

Миллиардер выступил перед российской молодежью

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на российском просветительском марафоне "Новое знание" и рассказал молодежи о том, каким видит будущее.
Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира

Миллиардер вышел на связь дистанционно и взял слово сразу после выступления представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России спросил у Маска, каким тот видит будущее через 50 лет.

В ответ американский бизнесмен предположил, что за это время на Земле произойдут большие технологические изменения, люди смогут путешествовать в космосе и глубже исследуют ДНК. Также миллиардер допустил, что в будущем все транспортные средства будут электрическими, кроме ракет, а машины будут оснащены автопилотом, передает РИА Новости.

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