ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Благовещенске набережная ушла под воду (видео)

11:35
  • пятница
  • 21 мая 2021

Из-за последствий паводка теплоходы не могут высадить на берег пассажиров

С мощными паводками борются сразу в нескольких регионах в Сибири и на Дальнем Востоке. Уровень воды в реках растёт с каждым днём в Туве и Якутии. Сложная обстановка - в Хакасии. Там действует режим ЧС. Подтоплены дома в семи населённых пунктах. Развёрнуты пункты временного размещения, спасатели эвакуируют жителей из зоны бедствия.

Добраться до дома можно в лучшем случае в сапогах. Вышедшие из берегов реки затапливают Абазу и еще три района республики Хакасия. За последние два дня уровень воды на реке Абакан вырос на 2,5 метра.

Опасная отметка уже превышена на 60 сантиметров. И на ближайшие дни синоптики дают неутешительный прогноз. Вода продолжит прибывать. Из-за опасности короткого замыкания в населенных пунктах отключено электричество. Для жителей подтопленных районов уже подготовили пункт временного размещения в абазинской спортивной школе.

"Возможно осложнение гидрологической обстановки вплоть до частичного подтопления территорий населенных пунктов, расположенных по берегам реки Абакан. Необходимо заранее позаботиться о защите своего имущества от повреждения водой, а также подготовиться к возможной эвакуации в случае резкого осложнения паводковой обстановки", - заявила Екатерина Юрова, начальник пресс службы ГУ МЧС России по Хакасии.

Чтобы предотвратить подтопления, военные укрепляют и расширяют дамбу вдоль левого берега реки Абакан.​

Переполнены и реки Приамурья. Подтоплены 16 приусадебных участков. Паводок дошел и до Благовещенска. Там под воду ушла набережная.​ Уровень воды продолжает подниматься и доставляет местным жителям большие неудобства. Теплоходы, которые причаливают к набережной, не могут высадить на берег пассажиров.

Из-за активной фазы ледохода на реке Лена поднялась вода в Якутии. За обстановкой круглосуточно следят спасатели МЧС. Опасность подтоплений сохраняется в Среднеколымском районе.

Екатерина Гоголева, Илья Тиов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Паводок
Паводок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.