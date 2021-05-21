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"Мы ищем лекарство": что ждет палестино-израильский конфликт после завершения обстрелов

11:43
  • пятница
  • 21 мая 2021

Россия предлагает срочно провести встречу "ближневосточного квартета"

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими радикалами вступил в силу этой ночью. Ранее в течение почти двух недель Тель-Авив и боевики движения ХАМАС обменивались ракетными ударами. Вой сирен не смолкал до последнего. Сообщения о новых запусках снарядов пришли всего за несколько минут до наступления перемирия.

Огни, озаряющие темноту, наконец-то не таят угрозы. Вместо ракет в небо летят фейерверки. Сотни палестинцев этой ночью шумно отметили введенный режим прекращения огня. В арабском анклаве завершение обстрелов со стороны Израиля воспринимают как волевую победу Палестины.

- Это день свободы, самый прекрасный день, до которого мы дожили. Но даже если они уничтожат всю Газу, они не смогут уничтожить в нас дух сопротивления.

Десятки палестинских семей с детьми вернулись в свои дома. С 10 мая, забрав самое необходимое и ценное, они укрывались в школах. Намного сдержаннее на режим тишины отреагировало арабо-израильское население Иерусалима.

"Нам остаётся только надеяться. Мы слышим много хороших историй и видим, как евреи и арабы собираются вместе и живут бок о бок. Я верю, что здесь и надо искать настоящее решение конфликта", - уверена жительница Израиля Сигал.

"Я надеюсь, что ситуация улучшится, страна откроется и наступит мир. Нет никакой разницы между арабом и евреем, есть, например, крайне правые евреи, которые любят создавать проблемы, и среди арабов также есть хорошие и плохие люди. Мы хотим, чтобы все разрешилось мирным путем, чтобы люди начали навещать друг друга", - заявил Маджид Шавиш, житель Иерусалима.

Горячая фаза конфликта началась 10 мая. В ходе обстрелов погибли, по меньшей мере, 230 палестинцев, в том числе 65 детей и 39 женщин, а 1710 человек получили ранения – такие данные приводит Минздрав Сектора Газа. В еврейском государстве жертвами стали 12 человек, среди них двое детей. Мир – пока хрупкий - воцарился после того, как Совет безопасности Израиля накануне вечером единогласно одобрил инициативу Египта о прекращении огня без предварительных условий. В ООН представитель Тель-Авива еще раз подчеркнул, что целью военной операции были исключительно объекты группировки ХАМАС.

"Мы никогда не извинимся за защиту наших граждан, хотя некоторые страны были бы счастливы видеть больше убитых евреев. Израиль хочет прекращения огня, но только после того, как ХАМАС будет нанесён значительный урон. Мы ищем лекарство, а не пластырь", - сказал Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Он напомнил, что Иерусалим должен оставаться священным городом трёх религий.

"Я подчеркиваю, что израильские и палестинские лидеры несут ответственность не только за восстановление спокойствия, но и за начало серьезного диалога для устранения коренных причин конфликта. Газа является неотъемлемой частью будущего палестинского государства и не следует жалеть усилий для достижения реального национального примирения, которое положит конец разделению", - сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Россия, настойчиво призывавшая конфликтующие стороны прекратить насилие, предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета" на уровне глав МИД в расширенном формате – с участием региональных государств.

"Для недопущения рецидивов силовой конфронтации международные и региональные усилия следует сфокусировать для перезапуска прямых политических переговоров между израильтянами и палестинцами в целях урегулирования комплекса фундаментальных вопросов на базе окончательного статуса резолюции ООН и принципа двух государств Палестинцы и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 года", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также Россия выразила готовность помочь преодолеть раскол в палестинских рядах. Но первым этапом деэскалации, подчеркивают в Москве, остается прекращение насилия и отказ от провокационной риторики.

Егор Киселёв, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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