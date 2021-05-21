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В Москве открылся образовательный форум по госуправлению

14:46
  • пятница
  • 21 мая 2021

В мероприятии принимают участие студенты, которые проявили себя на олимпиаде "Я - профессионал"

Образовательный форум по государственному и муниципальному управлению открылся сегодня в Москве на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте.

В нем участвуют студенты, которые проявили себя на олимпиаде "Я - профессионал" - одном из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". В ходе форума представители вузов из разных регионов страны смогут предложить идеи по развитию органов государственной и местной власти, в том числе разработают новые управленческие модели, передает "ТВ Центр".

"У нас большое количество участников. В этом сезоне более 570 тысяч участников было зарегистрировано на олимпиаду. И мы видим активность студентов, насколько они вовлечены. И мы надеемся, что студенты, которые сегодня здесь будут обучаться, получат навыки, которые смогут использовать не только в своей карьере, но и в целом в жизни", - заявил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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