День Карелии отмечают в Москве

Мероприятие приурочено к столетию республики

В Москве стартовали дни Карелии. Приветствие в адрес участников мероприятий направил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Центральное событие первого дня форума - гала-концерт. На сцену Международного дома музыки вышли лучшие коллективы региона - хор Валаамского монастыря и Национальный ансамбль песни и танца "Кантеле".

Дни Карелии приурочены к столетию республики. В столице делегация региона представит достижения в торговле, промышленности, туризме и культуре. Кроме того, Петрозаводск и Москва обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах.

"Есть хороший опыт у коллег из Москвы в различных сферах - и в образовании, и в инвестпроектах, очень много добрых дел, которые вы делаете. И Карелии тоже есть, чем поделиться. И есть много интересных совместных проектов, которые, я уверен, будут реализованы на благо развития двух регионов", - сказал Элиссан Шандалович, председатель Законодательного собрания Республики Карелия.

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