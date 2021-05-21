Сыновья принцессы Дианы обвинили BBC в развитии у нее паранойи

Журналист компании обманом вывел принцессу на откровения

Британская королевская семья вновь в центре скандала. Сыновья принцессы Дианы обвинили BBC в возникновении у неё паранойи. Гарри даже заявил, что сотрудники компании косвенно причастны к гибели монаршей особы. Репортёр корпорации, которую часто называют эталоном качественной журналистики, обманом заставил Диану согласиться на знаменитое интервью, бросившее тень на репутацию дома Виндзоров.

Скандал настолько масштабный, что принц Уильям не ограничивается принятым в королевской семье письменным заявлением. Лично зачитывая обвинения в адрес ВВС.

"Сотрудники BBC солгали и использовали поддельные документы, чтобы добиться интервью с моей матерью. Сделанные ими злонамеренные сфальсифицированные заявления о королевской семье сыграли на ее страхах и разожгли паранойю", - заявил Уильям.

Речь о самом знаменитом интервью принцессы Дианы. Ноябрь 1995 года. В беседе с тогда еще малоизвестным журналистом Мартином Баширом Диана впервые рассказывает о своей булимии и склонности к самоистязанию, а еще подтверждает догадки: их с Чарльзом брак треснул по швам не просто так.

- Нас было трое в этом браке. Так что было немного тесно….

Колоссальный удар по репутации королевской семьи. Который, как выясняется, был спровоцирован журналистом BBC. После 6 месяцев независимого расследования компания вынуждена была признать: чтобы добиться аудиенции с Дианой, Башир подделал ряд документов, утверждающих, что Букингемский дворец нанял людей из ближайшего окружения принцессы, чтобы те шпионили за ней. Эти бумаги журналист показал брату Дианы Чарльзу Спенсеру. Который потом и устроил репортеру встречу с принцессой.

"Диана потеряла доверие к действительно ключевым людям. Это молодая девушка в возрасте около 30 лет, которая прожила это чрезвычайно бурное и трудное время на глазах общественности. Она не знала, кому доверять. И, в конце концов, когда она умерла два года спустя, у нее не было никакой реальной защиты", - заявил Чарльз Спенсер.

И что еще хуже: руководство ВВС о "методах" работы Башира прекрасно знало. Сразу после съемки в 1995-м у коллег Башира возникли сомнения в том, каким образом ему удалось вывести Диану на откровенность. Но начальство не стало добиваться полноценного внутреннего расследования. Прекрасно понимая, какой эффект это вызовет в обществе.

А ведь тех слов Диане так и не простили ни принц Чарльз, ни Елизавета II. За интервью последует непростой развод, жизнь под прицелом папарацци. И трагическая гибель в аварии в одном из парижских тоннелей.

С резким осуждением ВВС официально выступил и принц Гарри. Как пишет пресса, его отречение от королевских обязанностей тоже во многом связано с тем, как сложилась судьба матери.

"Наша мать была невероятной женщиной, посвятившей свою жизнь служению. Она была стойкой, храброй и бесспорно честной. Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатации и неэтичными действиями, в конечном итоге лишили ее жизни", - заявлял он ранее.

BBC уже направила обоим принцам письма с извинениями. И публично заявила, что сожалеет о методах работы своего бывшего сотрудника. Вот только, кажется, несколько с опозданием.

Екатерина Выскребенцева, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".

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