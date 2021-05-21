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Посольство России направило ноту протеста МИД Украины

11:04
  • пятница
  • 21 мая 2021

Из-за антироссийских акций в Киеве

Как сообщила в пятницу в ходе брифинга с журналистами официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, диппредставительство России направило ноту протеста МИД Украины.
МИД: надежды на улучшение отношений с Украиной не оправдались

Как отметила дипломат, украинские радикалы провели провокационные акции у стен посольства России в Киеве. Поводом послужила ситуация на Ближнем Востоке. Участники считают, что ХАМАС якобы получает помощь от Москвы.

"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии", - приводит слова Захаровой ТАСС.

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