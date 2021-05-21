Рудковская расхвалила конкурентов Манижи на "Евровидении"

Продюсер перечислила претендентов на победу из других стран

Яна Рудковская считает, что Манижа сможет занять на "Евровидении" 5-8 место. Продюсер отметила, что ей не нравится песня, с которой девушка представляет Россию на конкурсе.

"Я посмотрела всех участников, остались только финалисты. И это как раз тот случай, когда финалисты станут главными претендентами на первую тройку. Там очень сильная француженка с очень сильной песней, очень искренняя, очень настоящая. Там потрясающая модная группа итальянская, девочка играет на гитаре, это что-то невероятное", - заявила Рудковская. Также продюсер выделила представительницу Мальты.

Что касается участницы от России Манижи, ей Рудковская пророчит место с 5 по 8. По словам продюсера, ей нравится сама исполнительница и ее номер, но не песня. Звезда подчеркнула, что в "Евровидении" главное – именно песня, а потому Манижа не сможет выбиться в тройку лидеров, передает РИА Новости.

"Песня на русском языке на европейском конкурсе - я бы так не рисковала", - заключила Рудковская.

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