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Появились подробности о напавшем с ножом на учительницу в Пермском крае

11:25
  • пятница
  • 21 мая 2021

Возбуждено уголовное дело

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала журналистам об ученике 10 класса лицея № 1 города Березники, который утром в пятницу нанес ножевое ранение учительнице физики.
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"На учете они не состояли, ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка? Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего", - приводит слова Денисовой ТАСС.

Вместе с тем Telegram-канал Mash опубликовал голосовую запись, которую подросток отправил своему знакомому. В ней он говорит, что у него "едет крыша" и он хочет "кого-то убить".

"Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице. Надел свитер, перчатки, маску и пошел искать, кого убить", - говорит также ученик.

Преподаватель находится в больнице в состоянии средней тяжести. Нападавшего задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

А вот что сообщил "Интерфаксу" информированный источник: "Десятиклассник, напавший на учительницу, характеризовался как человек с неустойчивой психикой, тревожный, невротичный. У него был "тлеющий" конфликт с пострадавшей учительницей".

Собеседник агентства добавил, что, по мнению учащегося, учительница "сознательно недооценивала его способности".

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