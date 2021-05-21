"Аэрофлот" предупредил о возможной задержке рейсов

В работе поставщика IT-услуг произошел сбой

Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин сообщил, что авиакомпания испытывает проблемы с регистрацией пассажиров на рейсы.

Он уточнил, что связано это с глобальным сбоем в работе поставщика IT-услуг. В связи с этим, продолжил Демин, возможны задержки в регистрации, кроме того, могут быть изменены времена вылета рейсов.

“Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", - цитирует Демина ТАСС.

Ранее в "Аэрофлоте" заявили, что на восстановление международного рынка авиаперевозок понадобится больше времени, чем предполагалось ранее. Уровня 2019 года не ожидается раньше 2024-го.

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