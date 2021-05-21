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В Кремле ответили на вопрос о возможности беседы Путина и Маска

12:06
  • пятница
  • 21 мая 2021

Предприниматель выступил за укрепление взаимодействия между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, ведется ли в Кремле подготовка к разговору Владимира Путина с американским предпринимателем и изобретателем Илоном Маском.
Маск по просьбе Пескова поделился видением будущего через 50 лет

Ранее в пятницу, выступая на форуме Новое знание, Маск анонсировал скорое официальное появление автомобилей Tesla в России и других странах СНГ. Как заметил Маск, Россию он рассматривает в качестве возможного места для завода по производству электромобилей.

По словам Пескова, пока соответствующая подготовка не идет.

"Мы надеемся, со временем когда-нибудь будет", - цитирует пресс-секретаря газета "Известия".

В ходе своего выступления Маск также заявил, что рассчитывает на усиление диалога между Россией и США.

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