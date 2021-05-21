Инициативу Евгения Попова по созданию стандарта социального благополучия поддержал Сергей Рябухин

Проект может распространиться не только на москвичей, но и на всех россиян

Первый замглавы Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Сергей Рябухин поддержал предложение журналиста Евгения Попова о разработке стандарта социального благополучия москвича. Сенатор рассказал, что занимается разработкой аналогичного документа в масштабе страны.

"Цель стандарта – разработать механизмы, которые позволят предоставить равные условия доступа к социальным услугам и инфраструктуре всем москвичам, независимо от их уровня дохода и социального статуса", - заявил Попов.

По его словам, это в первую очередь является вопросом социальной справедливости. "Люди платят налоги и вправе рассчитывать на ответные действия власти, свидетельствующие о поддержке каждого москвича", - отметил сенатор.

В готовящемся документе будет отражен перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для московских властей. Они касаются самых важных сфер жизни человека – здравоохранения, образования, досуга, транспортной обеспеченности, охраны общественного порядка, трудоустройства и других. Это позволит обеспечить каждому москвичу чувство защищенности.

Прежде всего стандарт поможет наименее защищенным категориям жителей столицы – маломобильным, людям с низким доходом, пенсионерам и многодетным семьям. Он позволит им получать реальную адресную поддержку.

"Стандарт будет способствовать решению одной из приоритетных задач государства – увеличению продолжительности жизни россиян. Он предложит комплекс мер, которые позволят не только увеличить продолжительность, но и повысить качество жизни. Мне очень импонирует такой фундаментальный, глубокий подход к проблеме, потому что убежден – мелочей в организации нашего социума быть не должно", - добавил Рябухин.

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