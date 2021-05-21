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Депутат Мосгордумы Николаева и эксперт ОНФ Буцкая рассказали москвичам о налоговых вычетах

12:04
  • пятница
  • 21 мая 2021

Эта тема традиционно вызывает много вопросов

Депутат Мосгордумы Елена Николаева и эксперт ОНФ, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая провели онлайн-занятие, в ходе которого рассказали о налоговых вычетах для граждан.

Николаева рассказала, что налоговый вычет - это не живые деньги, а сокращение налогооблагаемой базы по НДФЛ. В связи с этим право на него не имеют те, кто не получает облагаемого налогом дохода.

"Например, вы получили зарплату 50 тысяч рублей. С этих денег вы должны заплатить налог 13%, то есть 6,5 тысячи рублей. Но вы потратили 10 тысяч на платные медицинские услуги или лекарства. Это значит, что вы имеете право на вычет в этом размере. Таким образом, ваша налогооблагаемая база снижается на 10 тысяч и составляет 40 тысяч. А налог, соответственно, снижается на 13% от этих 10 тысяч рублей, то есть вы получите обратно 1,3 тысячи", - объяснила депутат.

Татьяна Буцкая, в свою очередь, рассказала о налоговых вычетах на детей как части социального пакета, предназначенного для поддержки материнства и детства в Москве. Одна из самых распространенных категорий налоговых вычетов - вычеты по расходам на лечение, обучение и фитнес. Они распространяются не только на расходы самого гражданина, но и на его семью. Кроме того, существенный вычет можно получить при покупке недвижимости, строительстве дома.

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