За сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 2593 пациента

Госпитализированы 1125 человек

После прохождения лечения в Москве от коронавируса поправились еще 2593 человека, сообщил в пятницу федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице выздоровели 1038332 пациента.

"Подтверждено 2954 новых случая заражения, госпитализированы 1125 человек, скончались 58 пациентов", - добавили в оперштабе, напомнив при этом о необходимости соблюдать изоляцию и вызвать врача при появлении симптомов ОРВИ.

По всей стране за минувшие сутки заболели 8937 человек, за весь период пандемии - 4983845. Скончались 117739 пациентов.

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