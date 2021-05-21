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За сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 2593 пациента

12:17
  • пятница
  • 21 мая 2021

Госпитализированы 1125 человек

После прохождения лечения в Москве от коронавируса поправились еще 2593 человека, сообщил в пятницу федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.
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Всего в столице выздоровели 1038332 пациента.

"Подтверждено 2954 новых случая заражения, госпитализированы 1125 человек, скончались 58 пациентов", - добавили в оперштабе, напомнив при этом о необходимости соблюдать изоляцию и вызвать врача при появлении симптомов ОРВИ.

По всей стране за минувшие сутки заболели 8937 человек, за весь период пандемии - 4983845. Скончались 117739 пациентов.

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