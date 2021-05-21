Роскосмос объяснил, как США развивать сотрудничество с Россией

Для начала - снять санкции
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что Соединенным Штатам следует развивать сотрудничество с Россией.
Как отметил Устименко, госкорпорация приветствует нацеленность основателя SpaceX на кооперацию, но в сложившихся обстоятельствах о полноценном взаимодействии говорить тяжело.
"Считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли", - заметил глава пресс-службы (цитата по ТАСС).
При этом Устименко заметил, что сотрудничество с США в космической сфере все еще идет по многим направлениям.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram