Роскосмос объяснил, как США развивать сотрудничество с Россией

Для начала - снять санкции

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что Соединенным Штатам следует развивать сотрудничество с Россией.

Как отметил Устименко, госкорпорация приветствует нацеленность основателя SpaceX на кооперацию, но в сложившихся обстоятельствах о полноценном взаимодействии говорить тяжело.

"Считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли", - заметил глава пресс-службы (цитата по ТАСС).

При этом Устименко заметил, что сотрудничество с США в космической сфере все еще идет по многим направлениям.

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