Лавров: разгребать завалы в отношениях США и России будет непросто

Министр сообщил подробности встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил, что "разгребать завалы" в отношениях России и США будет непросто, но если Вашингтон готов к диалогу, Москва к нему всегда открыта.

Лавров также сообщил подробности его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам министра, Штаты на переговорах в Рейкьявике не предоставили ему доказательств претензий по вмешательству в выборы и хакерским атакам.

"Я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство, хотя бы одного из этих наших деяний. Ответы странные - вы сами мол все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее", - сказал Лавров, выступая на марафоне "Новое знание" (цитата по ТАСС).

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