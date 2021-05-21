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Медведев заявил о нехватке в России клиницистов

13:07
  • пятница
  • 21 мая 2021

Хотя специальность появилась в стране 20 лет назад

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране все еще не хватает врачей-клиницистов. Это специалисты, которые не только принимают пациентов, но и ведут научные исследования.
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"Специальность эта введена уже достаточно давно, но специалистов в нашей стране все еще недостаточно. Уже 20 лет назад такая специальность появилась", - приводит слова зампреда СБ ТАСС.

Медведев также упомянул, что важным направлением в этой сфере должна быть подготовка клиницистов-фармакологов.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал преимущества российской медицины перед иностранной. "У нас, во-первых, хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего и врачебного. Во-вторых, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет", - заметил глава государства.

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