Песков поделился впечатлениями от общения с Маском

Представитель Кремля положительно отозвался об американском миллиардере

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поделился впечатлениями от общения с Илоном Маском. Ранее американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX выступил на российском просветительском марафоне "Новое знание".

В ходе мероприятия Маск рассказал молодежи о том, каким видит будущее. По его словам, вскоре человечество ожидают серьезные изменения.

"Он человек незаурядный, человек, который живёт в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас... Поэтому сопоставлять это визионерское мировоззрение очень важно и необходимо", - рассказал Песков о Маске.

Также представитель Кремля ответил, следит ли президент России Владимир Путин за ходом марафона "Новое знание". Песков отметил, что мероприятие очень популярно и широко освещалось в СМИ, передает РИА Новости.

"Я убежден, что в общих потоках информации он видит и то, что пишут про этот марафон. Конечно, он в курсе", - заключил пресс-секретарь главы государства.

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