Фестивали в небе и на земле: куда пойти на выходных в Москве

Москвичей ждут театральный и авиационный фестивали, а также несколько выставок

Третьяковская галерея отмечает юбилей – 22 мая сокровищнице русского искусства исполнится 165 лет. Там уже подготовили бесплатную выставку, посвящённую основателю Павлу Третьякову. Для ценителей психологической живописи собрали работы Николая Фешина.

Ему заказывали портреты голливудские звезды. Он получал золотые медали на международных выставках. Его картины весьма дороги на аукционах. Но имя удивительного мастера портрета - Николая Фешина - в России не очень известно.

Он родился и много лет - до эмиграции в 1923 году в США - жил в Казани. Там сейчас самая большая коллекция его работ. Многие из них впервые покажут в Москве.

Одно из самых масштабных его полотен - "Обливание". Народный обряд, чтобы предотвратить засуху.

"Обливают девочек, девушек, все визжат, разбегаются в разные стороны. Это ощущение повисших в воздухе брызг воды художник пытается передать на полотне, ему это удается", - рассказала куратор выставки Надежда Мусянкова.

В Музее Андрея Рублева - малоизвестные публике, но от того не менее прекрасные, тончайшей работы - религиозные гравюры XVII-XIX веков. Перед выпуском тиража все они проходили особую церковную цензуру.

"Собраны как академическая гравюра, изысканная по своему художественному построению, так и народная. Поэтическая, иногда строгая, но при этом тоже очень привлекательная", - сообщила Наталья Герасимова, научный сотрудник музея А.Рублева, куратор выставки.

Не только иконописные лики. Гравюры сохранили виды старинных русских городов и монастырей.

В Театре Наций исследуют "русское бессознательное". Сегодня сыграют премьеру "Левши". К традиционным героям Лескова, правда, добавятся персонажи XX и XXI веков. Евгений Стычкин в роли Левши. Того самого вечного маленького человека, мастера, обладающего золотыми руками, способного сделать невозможное.

"Стремление любой ценой сделать лучше - неважно что, неважно как, все переломаем, руки себе переломаем, помрем в итоге. Не имеет значения как, все равно сделать лучше. И мне кажется, это определенным образом характеризует русский характер и то, почему мы выигрываем войны", - говорит актер Евгений Стычкин.

Жанр спектакля – борщ, рассказал режиссер Максим Диденко. Варили его в кратчайшие сроки.

"Каждый участник процесса приносил какой-то свой ингредиент. Мы раз пять переписали пьесу. Очень много менялось в нюансах", - заявил режиссер максим Диденко.

Декорация - монументальная. Настоящее испытание для актеров. Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва в образе Блохи танцует и на высоте, и в замкнутом пространстве.

"Я всё равно, когда вступаю на сцену, не ассоциирую себя с человеком, я уже материал, я уже артист, я уже персонаж, то есть это все тебя отделяет от человеческих каких-то фобий и клаустрофобий", - сказала народная артистка России Диана Вишнева.

А в честь великого знатока человеческой природы сегодня открывается международный театральный фестиваль. В Мелихове, в идиллической обстановке. Там традиционно играют только произведения Чехова или пьесы о нём. На этот раз - более 20 спектаклей. Коллективы из Испании, Польши, Израиля. Многие приезжают с премьерами. Московский губернский театр покажет "Дядю Ваню".

На аэродроме "Черное" в Подмосковье - авиационный фестиваль. Зрелище для авиагурманов. В чемпионате Московской области по вертолетному спорту примут участие ведущие пилотажные группы малой авиации России.

Посетители и сами смогут отправиться в полет на воздушном шаре. Обещают, кстати, что плохая погода фестивалю не помешает. Даже в дождь самолеты поднимутся в небо.

Юлия Богоманшина, Елена Шмелева, Мария Леванова, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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