Инновации и лучшие врачи: отделению сочетанной травмы Склифа исполнилось 46 лет

За год здесь оперируют порядка двух тысяч пациентов

Лучшие врачи и передовые технологии. 46 лет в отделении сочетанной травмы Института Склифосовского проводят сложнейшие операции. А ещё здесь разрабатывают новые методы лечения, которые затем с успехом применяются в российских и зарубежных клиниках.

Движения отточены, взгляд острый, лица молодые. Сплоченная команда спасает коленный сустав пациенту, разорванную из-за спортивных нагрузок крестообразную связку.

Вернуться в спорт пациенту помогут специальный трансплантат , титановый фиксатор и рассасывающийся со временем винт. На вопрос, почему именно он, хирург отвечает с гордостью.

"Потому что это самое современное из того, что есть в мире. А Склиф отвечает всем современным технологиям", - заявил Евгений Павлуцкий, врач травматолог-ортопед 2-го травматологического отделения НИИ имени Склифосовского.

Так было с момента основания отделения – в 1975 году. Тогда в Москве резко участились случаи аварий на дороге. И было открыто первое в стране отделение для пациентов с многочисленными травмами.

"Очень много разных пациентов поступает – с самыми разными травмами иногда, с эксклюзивными. Как укус акулы. Был пациент, укушенный бегемотом. Пострадавшие в авиакатастрофе. Которые выжили, которым проводилось огромное количество операций и которых мы вернули к привычной жизни", - заявил Рушан Ганиев, заведующий отделением сочетанной и множественной травмы НИИ им. Склифосовского.

Две тысячи операций в год делают в одном отделении на 60 коек. Это не просто круглосуточное спасение людей. Это еще и поиск неординарных решений.

"В нашем отделении разработано множество различных методик. Новых фиксаторов, алгоритмов, методов лечения патологий. Один из самых свежих – метод лечения переломов костей таза при помощи внутрикостных фиксаторов", - рассказал Павел Иванов, научный руководитель отделения сочетанной и множественной травмы НИИ им. Склифосовского.

Уникальный метод Татьяна испытала на себе. Сейчас и не скажешь, что эта красивая женщина пережила жуткое падение со второго этажа с множественными переломами таза и открытым переломом руки.

Никита Заднепровский – автор этого метода –стал для Татьяны практически родным. "Так получилось, что мы прооперировали её нашей методикой. Она сразу же практически активизировалась. И на перелом таза она даже не обращала внимания", - сообщил Заднепровский.

Этот метод активно используют и в нашей стране, и за рубежом. Результат – поразительный.

"Меня собрали внутренними винтами. Можно сказать, меня армировали. И на следующий день после операции я встала, сделала первый шаг", - вспоминает Татьяна Назарова-Чесновская, вывшая пациентка отделения сочетанной и множественной травмы НИИ им. Склифосовского.

Здесь часто слышишь: "Спасибо, что меня собрали". И от чемпионов мира, и от простых рабочих с пенсионерами. Сочетанная травма - значит очень сложная. В этом отделении сложностей не боятся. В Склифе с ними всегда справляются.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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