Скорость электросамокатов в парках Москвы могут ограничить до 15 км/ч

Популярный вид транспорта оказался в серой зоне Правил дорожного движения

В Москве могут ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час, а также запретить езду в пешеходных зонах и на тротуарах. Сейчас это один из самых популярных видов транспорта, однако четких правил их использования пока нет.

Они стремительно и беззвучно возникают на тротуарах, застают пешеходов врасплох. И ради безопасности приходится проявлять ловкость.

- Приходится отбегать от них на дороге, чтобы проехали. - Колготки порвал, по ноге проехал, не самая приятная ситуация.

Электронные транспортные новинки в Москве очень востребованы - это экологичные, компактные и маневренные средства передвижения. Цена доступная, не надо тратиться на бензин и дорогостоящий сервис. При этом скоростные характеристики - почти автомобильные. Вот только их движение пока никак не регламентировано. Электросамокаты и моноколеса оказались в серой зоне Правил дорожного движения.

Фактически пользователи электросамокатов сейчас - это пешеходы. Водительское удостоверение не требуется, шлем тоже. И нет никаких оснований наказать пешехода, например, за превышение скорости.

Тротуары превращаются в зоны повышенного риска. В начале этого года произошло уже 14 ДТП, в которых пострадали 13 взрослых и ребенок.

"Есть спор: электросамокаты - это такие перепешеходы или недоводители? И где их место: на проезжей части, на тротуаре, на каком-то выделенном полотне? Почему для них нет отдельных правил, несут ли они серьезную ответственность при столкновениях и что делать", - сказал Кирилл Щитов, председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике.

Перспективы нормативно-правового регулирования нового транспорта сегодня обсудили на круглом столе Московской городской думы. И приняли проект резолюции, которая остается открытой для предложений до конца мая.

"Самый главный акцент, который мы должны сегодня сделать - пешеходы остаются в приоритете. Пешеход - всегда главный. Мы подходим к некому социальному договору между пешеходом и теми, кто любит передвигаться на велосипеде, самокатах, сегвеях и моноколесах. Это удобно и комфортно", - заявил Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.

Пока райдерам приходится делить одно пространство с пешеходами, либо с автомобилистами, где часто возникают неудобные ситуации.

- Мы с друзьями катаемся постоянно, у нас никто не улетал.

"Не все стараются и не все хотят соблюдать правила, не все хотят передвигаться по специально выделенным дорожкам", - сказала Дарья Косинова, замдиректора Мосгорпарка.

Предлагается ввести возрастные ограничения на пользование электротранспортом и сделать обязательным обучение.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Егор Миронов, Андрей Булычев. "ТВ Центр".

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