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В Сретенской духовной академии в Москве обсудили вопросы вакцинации

14:43
  • пятница
  • 21 мая 2021

На мероприятии собрались священнослужители, ученые и врачи

В Сретенской духовной академии в Москве обсудили вакцинацию от коронавируса. Там прошёл круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения". На мероприятии собрались архиереи, священнослужители, учёные, врачи и общественные деятели, передает "ТВ Центр".

Участники встречи обсудили, насколько использование различных препаратов соответствует христианской этике. Затронули и вопросы безопасности применения вакцины. Участники круглого стола подчеркнули, что сейчас каждый, кто делает прививку от коронавируса, заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих.

"Большинство участников нашего круглого стола говорят о том, что вакцинироваться, конечно, нужно в условиях угрозы здоровья людям. Когда подобные нынешние болезни протекают в очень опасных формах, конечно, вакцинироваться нужно", - заявил Савва (Тутунов), епископ Зеленоградский, заместитель управляющего делами Московской Патриархии.

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