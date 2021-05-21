В Москве появились Аллеи славы учителей

В акции приняли участие местные жители, ученики и общественные деятели

Аллеи славы учителей появились сразу в нескольких районах на востоке Москвы. Деревья и кустарники высадили в честь заслуженных педагогов.

В акции приняли участие местные жители, ученики и общественные деятели. Они поддержали инициативу и в "Совете матерей". Координатор организации - Елена Кац - сегодня присоединилась к закладке аллеи на Реутовской улице в районе Вешняки, передает "ТВ Центр". Ранее депутат предложила реализовать сразу несколько проектов в сфере школьного образования.

"Учитель занимает важное место в жизни каждого из нас. Это человек, который дает нам ориентиры на будущее, который формирует наше мировоззрение. Высадка деревьев в рамках этой акции - это символ преемственности поколений, именно поколений педагогов", - сказала Елена Кац, главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор "Совета матерей ВАО", муниципальный депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram