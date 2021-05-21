Под Таганрогом семь человек погибли на очистных сооружениях

Еще двух рабочих ищут
Как сообщают в пятницу со ссылкой на источники ТАСС и "Интерфакс", в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области погибли при проведении работ на очистных сооружениях семь человек.
"Всего девять человек, из них семеро погибших", - приводит слова источника ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что поиски еще двух рабочих продолжаются.
В региональном управлении МЧС при этом рассказали, что на месте работает звено газодымозащитной службы, готовятся подключиться следователи и криминалисты. Официальной информации о погибших пока нет.
В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о начале проверки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram