Под Таганрогом семь человек погибли на очистных сооружениях

Еще двух рабочих ищут

Как сообщают в пятницу со ссылкой на источники ТАСС и "Интерфакс", в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области погибли при проведении работ на очистных сооружениях семь человек.

"Всего девять человек, из них семеро погибших", - приводит слова источника ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что поиски еще двух рабочих продолжаются.

В региональном управлении МЧС при этом рассказали, что на месте работает звено газодымозащитной службы, готовятся подключиться следователи и криминалисты. Официальной информации о погибших пока нет.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о начале проверки.

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