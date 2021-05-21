Путин пообещал улучшить условия для трудовых мигрантов в России

Этому поспособствует новое приложение

Президент Владимир Путин рассказал о намерении улучшать ситуацию с трудовыми мигрантами, которые приезжают в Россию из стран ближнего зарубежья.

"Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для пребывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕврАзЭС", - заявил глава государства.

Путин отметил, что в скором времени начнет функционировать унифицированная интернет-система "Работа без границ", а также соответствующее мобильное предложение. Благодаря этим нововведениям приезжие смогут в онлайн-формате оформить все документы, необходимые для трудоустройства в России, передает РИА Новости.

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