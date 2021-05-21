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Путин призвал ЕАЭС оперативно реагировать на рост цен на значимые товары

15:25
  • пятница
  • 21 мая 2021

Президент принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Страны ЕАЭС должны оперативно принимать меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета вместе с лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также Узбекистана и Кубы, которые играют роль наблюдателей при организации.

Российский президент подчеркнул, что наши государства успешно взаимодействуют в экономической сфере, передает "ТВ Центр". Несмотря на трудности, связанные с коронавирусом, товарооборот внутри сообщества за первые три месяца этого года вырос на 17%. Ключевое место в дискуссии отвели совместным усилиям по преодолению последствий пандемии.

"Выпуск "Спутника V" успешно локализован – здесь коллеги уже говорили – и в Казахстане, и в Белоруссии. Россия – единственная страна, которая передаёт технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии. С учётом нынешних обстоятельств считаем важным уделить особое внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Кстати говоря, у нас и лекарственные препараты появились отечественные, весьма эффективные в борьбе с коронавирусом", - сказал Путин.

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Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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