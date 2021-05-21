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Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

13:37
  • пятница
  • 21 мая 2021

Прививочные пункты работают в поликлиниках, торговых центрах, парках

Один миллион 300 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в столице. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время встречи с жителями города. Москва первый в мире мегаполис, где началась массовая вакцинация. Прививочные пункты работают в поликлиниках, торговых центрах, парках.

"Дело то в чем, в том, что мы либо привьемся, либо заболеем. Третьего варианта практически нет. Можем заболеть легко, средней тяжести или очень тяжело, но все равно переболеем , так или иначе.  Поэтому выбор не между тем, что я буду прививаться или не буду. А выбор между буду болеть или не буду болеть", - сказал мэр в видео, опубликованном на его персональном сайте.

Он также отметил, что Москва, как и другие города, ищет способы мотивировать людей вакцинироваться. Так, 27 апреля в столице стартовала акция "Миллион призов", цель которой - мотивировать жителей старшего возраста сделать прививку от коронавируса.

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